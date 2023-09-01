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Глава ГУР Украины признал большие потери ВСУ

15:38
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Контрнаступление провалилось, но Киев еще на что-то надеется

Большое количество украинских военных погибли на фронте. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
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Буданов отметил, что "потерь ведь много", но это реальность, к которой нужно привыкнуть.

При этом глава ГУР заверил, что было бы неправдой сказать, что он легко переживает крупные потери в рядах ВСУ, сообщает ТАСС.

Журналисты отмечают, что киевский режим не способен захватить Крым вопреки собственным заявлениям из-за провала наступательных действий ВСУ — анонсированное странами "коллективного" Запада контрнаступление украинской армии не привело к желаемым результатам почти за три месяца.

При этом жители Киева рассказывают, что в украинской столице начали мобилизовывать в ряды ВСУ мужчин старше 50 лет, а власти страны допустили запросы об экстрадиции из других стран уехавших с Украины военнообязанных граждан.

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