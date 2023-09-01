Морская авиация ЧФ сорвала попытку десанта ВСУ высадиться в Крыму

Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих

Попытка украинского десанта высадиться на побережье Крыма сорвана морской авиацией Черноморского флота. В Минобороны России подчеркнули, что флот использует все виды разведки для постоянного контроля акватории Черного моря.

Благодаря постоянному контролю 29-30 августа попытка высадки отряда Сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма была сорвана экипажами российских самолетов. Диверсанты планировали террористические акции на территории полуострова. Российские самолеты уничтожили четыре военных катера и до 50-и украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также рассказал о результатах работы истребительной авиации ВКС России и средств противовоздушной обороны. По данным Минобороны, в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника.

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