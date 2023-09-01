Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в День города

Празднование пройдет во вторые выходные осени – 9-10 сентября

Ко Дню города в Москве похолодает на семь–восемь градусов и станет пасмурнее. Об этом в пятницу, 1 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что к следующим выходным, когда в столице будут отмечать День города, температура значительно понизится.

При этом Вильфанд отметил, что этот прогноз носит предварительный характер и может быть скорректирован, сообщает АГН "Москва".

Традиционное празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени – 9-10 сентября. В этом году Москва отмечает свой 876-й день рождения.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план праздничных мероприятий в День города, на центральных и окружных площадках пройдет более 150 мероприятий. В частности, 9 сентября в 18:00 состоится большой праздничный концерт на Большой спортивной арене "Лужники".

Тем временем метеорологи уже обсуждают, ожидать ли жителям столичного региона бабьего лета. Вильфанд предупредил, что "перед тем, как насладиться вот этой сухой, ясной погодой, этим прозрачным воздухом, нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться".

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