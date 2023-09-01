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"А Путин говорил": в США указали на роковую ошибку стран Запада

15:53
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Американские политики не услышали требования лидера России

Страны "коллективного" Запада совершили роковую ошибку, проигнорировав выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия по урегулированию конфликтной ситуации на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу George Galloway заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.  

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"Западные страны не слушали Путина. А он ведь говорил!" - заявил Шаффер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что российский лидер еще за несколько лет до начала военной спецоперации на территории Украины неоднократно указывал странам Запада на необходимость учитывать позиции всех игроков, заинтересованных в стабилизации ситуации в Европе. По его словам, американские и европейские политики не услышали требования Путина и в дальнейшем "сильно пожалели об этом".

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что действия президента США Джо Байдена по затягиванию украинского кризиса привели к уничтожению экономического потенциала ведущих стран Европы. По мнению телеведущего, администрация нынешнего американского лидера намеренно втягивает в конфликт на Украине страны ЕС.

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