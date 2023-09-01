Собянин доложил Мишустину о развитии "Московской электронной школы"

Главным трендом развития МЭШ станет персонализация на основе сервисов ИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал премьеру Михаилу Мишустину о развитии "Московской электронной школы". Об этом зашла речь в ходе открытия нового здания школы №1579 в районе Москворечье-Сабурово.

"В московском образовании – 1 млн 100 тысяч школьников. И, конечно, помимо того, что ребята приходят в школы, занимаются здесь, они занимаются и культурой, и спортом, мы заботимся об их здоровье. Потому все системы города Москвы соединены в одну информационную систему, которая оказывает содействие в обслуживании всех по всем этим направлениям. Московская электронная школа – это ядро этой системы. В мире ничего подобного нет, просто даже аналогов нет такой масштабной системы. Ежедневно в МЭШ заходят 4,5 млн раз", – сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, главным трендом развития МЭШ на ближайшие годы станет персонализация на основе сервисов искусственного интеллекта.

"Тем ребятам, которые отстают и у которых есть проблемы, система должна помогать подтягиваться. Те ребята, которые учатся на оценку выше пятерки, – им система будет подгружать задания до тех пор, пока он может справиться с этой историей", – пояснил Собянин.

Мэр также сообщил, что в соответствии с соглашением между правительством Москвы, Минпросвещения и Минцифры России на базе МЭШ создается федеральная государственная информационная система "Моя школа". В этом году сервисы МЭШ будут внедряться в республике Татарстан, Калужской и Московской областях.

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