Секретные документы истребителя Eurofighter Typhoon опубликованы на игровом форуме

В чате появилось 730-страничное руководство пользователя

Форум игры War Thunder в очередной раз раскрыл военные секреты. Один из игроков попросил администрацию добавить в игру модель истребителя Eurofighter Typhoon DA7. А чтобы разработчикам было понятнее, он прикрепил к просьбе 730-страничное секретное руководство пользователя самолета.

Как сообщает Telegram-канал Mash, опубликованный документ относится к классу NATO Unclassified – то есть, данные в закрытом доступе, распространять которые можно только в служебных целях. Откуда они взялись у обычного пользователя – загадка.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon в настоящее время на вооружении армий Великобритании, Германии, Саудовской Аравии и еще шести стран. Двухдвигательный самолет может нести около 7,5 тонны вооружений - бомбы, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля". Обозначение DA7 получил последний прототип самолета.

Это не первая подобная история на форуме War Thunder. В 2021 году пользователь выложил секретную документацию о британском танке Challenger 2. После там же появились данные о французском Leclerc и о вооружении американского истребителя F-16A Fighting Falcon.

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