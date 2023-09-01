ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Секретные документы истребителя Eurofighter Typhoon опубликованы на игровом форуме

16:24
  • пятница
  • 01 сентября 2023

В чате появилось 730-страничное руководство пользователя

Форум игры War Thunder в очередной раз раскрыл военные секреты. Один из игроков попросил администрацию добавить в игру модель истребителя Eurofighter Typhoon DA7. А чтобы разработчикам было понятнее, он прикрепил к просьбе 730-страничное секретное руководство пользователя самолета.

В туалете британского паба нашли секретные документы о новой подлодке
Британское Минобороны отправило секретные документы союзнику России

Как сообщает Telegram-канал Mash, опубликованный документ относится к классу NATO Unclassified – то есть, данные в закрытом доступе, распространять которые можно только в служебных целях. Откуда они взялись у обычного пользователя – загадка.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon в настоящее время на вооружении армий Великобритании, Германии, Саудовской Аравии и еще шести стран. Двухдвигательный самолет может нести около 7,5 тонны вооружений - бомбы, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля". Обозначение DA7 получил последний прототип самолета.

Это не первая подобная история на форуме War Thunder. В 2021 году пользователь выложил секретную документацию о британском танке Challenger 2. После там же появились данные о французском Leclerc и о вооружении американского истребителя F-16A Fighting Falcon.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Eurofighter
Eurofighter
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.