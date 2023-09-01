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Ребенок погиб в результате обстрела ТЦ в Донецке со стороны ВСУ

16:45
  • пятница
  • 01 сентября 2023

С украинской стороны прилетело не менее 15 ракет

Десять человек пострадали в результате обстрела торгового центра в Донецке украинскими войсками. Тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти.

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По данным РИА Новости, ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по торгово-развлекательному центру "Донецк Сити". Ранения получили не менее десяти человек.

Украинские войска в День знаний с утра обстреливают ДНР. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Несмотря на обстрелы, в половине школ города прошли торжественные линейки.

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