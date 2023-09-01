Путин рассказал россиянам, что такое счастье

Человеку важно найти себя

Владимир Путин рассказал российским школьникам, что, по его мнению, делает человека счастливым. Президент России процитировал первые строки стихотворения Александра Пушкина "Памятник". Российский лидер отметил, что поэт – основатель современного русского языка - ждал и хотел общественного признания.

По словам Путина, человеку важно найти себя, тогда у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Это значит получить удовлетворение от того, что ты делаешь, а также признание. Сам по себе результат очень важен, но человеку нужна обратная связь, пояснил президент на открытом уроке "Разговор о важном".

Когда человек добивается максимального результата на том поприще, который избрал, он посвящает свою жизнь и свои результаты семье и стране, в которой живет. Это сочетание и делает человека счастливым, приводит словам Путина ТАСС.

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