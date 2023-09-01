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Путин рассказал о развитии отрасли беспилотников

18:05
  • пятница
  • 01 сентября 2023

До 2030 года необходимо подготовить миллион специалистов

Владимир Путин сегодня провел открытый урок "Разговор о важном". Президента спрашивали о развитии отрасли беспилотников – тем, кто интересуется этим направлением, нужны коптер-парки, чтобы учиться летать легально.

Путин согласился, отметив, что до 2030 года вообще необходимо подготовить миллион специалистов в области беспилотных летательных аппаратов. Речь зашла и о международной тематике, в частности, контактах с Азией.

Как сообщил глава государства, уже в ближайшее время запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В целом азиатское направление является перспективным.

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