Путин рассказал о развитии отрасли беспилотников

До 2030 года необходимо подготовить миллион специалистов

Владимир Путин сегодня провел открытый урок "Разговор о важном". Президента спрашивали о развитии отрасли беспилотников – тем, кто интересуется этим направлением, нужны коптер-парки, чтобы учиться летать легально.

Путин согласился, отметив, что до 2030 года вообще необходимо подготовить миллион специалистов в области беспилотных летательных аппаратов. Речь зашла и о международной тематике, в частности, контактах с Азией.

Как сообщил глава государства, уже в ближайшее время запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В целом азиатское направление является перспективным.

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