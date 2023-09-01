Шойгу посоветовал Западу выполнить данные России обещания

При этом условии можно возобновить заключенные ранее соглашения

Максимум усилий приложила российская сторона к организации и выполнению зерновой сделки. Соглашение было инициировано турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, напомнил глава Минобороны России. Сергей Шойгу подчеркнул, что действие соглашения было остановлено не по вине Москвы.

Как заявил Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, зерновую сделку можно продлить, если выполнить все то, что было обещано России. Хотя, судя по действиям западных стран, для них держать обещание сложнее, чем выстраивать новые маршруты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Западные страны не собирались исполнять обещания – они вывозили большую часть украинского зерна в свои государства, а поставки зерна нуждающимся странам так и не была реализованы, передает ТАСС.

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