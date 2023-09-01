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Кабмин Армении направил проект ратификации статута МУС в парламент

18:14
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Ереван надеется поднять в суде вопрос о "военных преступлениях Азербайджана"

Проект ратификации Римского статута международного уголовного суда направлен правительством Армении в Национальное собрание. Как заявляют в кабмине, Ереван рассчитывает после ратификации поднять перед судом вопрос об "агрессии и военных преступлениях Азербайджана против Армении и ее населения".

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Кабмин Армении начал процесс ратификации Римского статута МУС в конце 2022 года. 24 марта 2023 года Конституционный суд признал Римский статут соответствующим основному закону страны.

Источники в российском МИД сообщали, что Москва крайне негативно восприняла планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту и предупредила армянскую сторону о нежелательных последствиях. Такая реакция последовала после решения МУС о выдаче ордера на арест президента России, передает Sputnik.

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