В офисе Зеленского пообещали рост числа атак дронов по территории России

Киев исключает возможность мирных переговоров с Россией

Число атак украинских беспилотников по территории России будет расти, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского. Михаил Подоляк исключил возможность мирных переговоров с Москвой. По его словам, любые переговоры будут означать капитуляцию Украины.

Как заявил Подоляк в интервью агентству Reuters, на этом этапе войны боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что украинский конфликт не должен перейти на российскую территорию: существует большой риск, что Украина в таком случае останется одна.

Массированные атаки украинских беспилотников зафиксированы в нескольких российских регионах в ночь на 30 августа. Удар был нанесен, в частности, по аэропорту Пскова. В МИД России заявили, что эти атаки подтвердили террористическую сущность киевского режима, передает РИА Новости.

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