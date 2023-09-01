Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда "Свободная Бурятия"

Фонд организует антироссийские акции

Фонд "Свободная Бурятия" занимается организацией антироссийских акций, его деятельность в России признана нежелательной. Такое решение приняла генпрокуратура после изучения поступивших в надзорное ведомство материалов.

В сообщении отмечается, что руководители псевдоправозащитной группы Free Buryаtia Foundation (Фонд "Свободная Бурятия", США) постоянно проживают в Соединенных Штатах, Чехии, Польше и Великобритании. Под видом "просветительской" деятельности они предпринимают попытки организации массовых протестных акций на территории Бурятии.

По данным генпрокуратуры, руководитель фонда включен в реестр иностранных агентов. Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции Российской Федерации, передает РИА Новости.

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