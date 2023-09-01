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Собянин: Московские электробусы перевезли за пять лет более 350 млн пассажиров

20:03
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Москва – №1 в Европе по количеству экологичных автобусов

До конца 2024 года Москва получит 1200 новых электробусов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Столичным электробусам – пять лет. Москва – №1 в Европе по количеству экологичных автобусов: больше 1,2 тыс. машин на маршрутах. В честь юбилея – немного фактов о них: за пять лет пассажиры совершили больше 350 млн поездок. Около 80 млн – с начала 2023 года. С 2022 года в Москву приходят улучшенные электробусы. У современных моделей запас хода увеличен с 40–50 км до 80 км, добавлены электрический отопитель салона, адаптивная система освещения. Электробусы для столицы делают "Группа ГАЗ" и ПАО "КаМАЗ". Всего в 2023–2024 годах они поставят в Москву 1,2 тыс. машин", – сообщил он.

Собянин отметил, что электробус тише автобуса, в салонах есть климат-контроль, медиаэкраны, USB-слоты для зарядки телефонов, а также накопительная площадка для колясок и велосипедов.

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