Жители Лондона паникуют после сообщений о "Сармате"

Газета Express разъяснила, что ракета может снести британскую столицу за 6 минут

Запад получил четкое предупреждение. Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут, сообщил жителям британской столицы обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули.

Газета подробно описывает возможности "Сармата". Это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. О постановке этой системы на боевое дежурство сообщил ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Сармат", или "Сатана II" может доставить до 15 боеголовок в любую точку земного шара. По данным Дули, ракета также способна нести до 24 гиперзвуковых "Авангардов", каждый из которых может доставить ядерную боеголовку со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Эксперт сообщил лондонцам, что лететь "Сармату" от района развертывания до британской столицы всего шесть минут. Учитывая же, что максимальная дальность полета ракеты – 18000 километров, то ей не составит труда нанести визит в Нью-Йорк или Вашингтон.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"