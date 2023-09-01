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Жители Лондона паникуют после сообщений о "Сармате"

20:11
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Газета Express разъяснила, что ракета может снести британскую столицу за 6 минут

Запад получил четкое предупреждение. Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут, сообщил жителям британской столицы обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули.

Стратегический комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство
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Газета подробно описывает возможности "Сармата". Это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. О постановке этой системы на боевое дежурство сообщил ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Сармат", или "Сатана II" может доставить до 15 боеголовок в любую точку земного шара. По данным Дули, ракета также способна нести до 24 гиперзвуковых "Авангардов", каждый из которых может доставить ядерную боеголовку со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Эксперт сообщил лондонцам, что лететь "Сармату" от района развертывания до британской столицы всего шесть минут. Учитывая же, что максимальная дальность полета ракеты – 18000 километров, то ей не составит труда нанести визит в Нью-Йорк или Вашингтон.

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