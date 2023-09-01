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Вертолет ВВС Польши нарушил границу Белоруссии

20:41
  • пятница
  • 01 сентября 2023

Ми-24 летел на предельно малой высоте

Погранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы вертолетом ВВС Польши. Инцидент зафиксирован днем 1 сентября.

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Воздушное пространство Белоруссии было нарушено в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на белорусскую территорию, а затем вернулся обратно.

Как сообщил погранкомитет в своем Telegram-канале, польская сторона проинформирована об инциденте.

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