Вертолет ВВС Польши нарушил границу Белоруссии

Ми-24 летел на предельно малой высоте

Погранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы вертолетом ВВС Польши. Инцидент зафиксирован днем 1 сентября.

Воздушное пространство Белоруссии было нарушено в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на белорусскую территорию, а затем вернулся обратно.

Как сообщил погранкомитет в своем Telegram-канале, польская сторона проинформирована об инциденте.

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