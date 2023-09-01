Москва назвала враждебным шагом требование Дании о сокращении дипкорпуса

Необходимые выводы последуют

Требование Дании в три раза сократить число дипломатов в посольстве России - проявление враждебной позиции Копенгагена. Так в российском МИД оценили очередной демарш датских властей.

Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников в посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек расценивается как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес России.

В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой подчеркивается, что Москва, конечно, сделает из этого необходимые выводы.

Как сообщалось ранее, 1 сентября МИД Дании проинформировал посла России Владимира Барбина о том, что число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего посольству Дании в Москве. В соответствии с решением датской стороны дипмиссия должна ограничиться пятью дипломатами и 20 административно-техническими сотрудниками.

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