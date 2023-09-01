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Список иноагентов пополнили нобелевский лауреат и известный комик

21:41
  • пятница
  • 01 сентября 2023

В перечне девять физлиц и одна организация

Минюст России расширил список иностранных агентов. В реестр внесен нобелевский лауреат, журналист Дмитрий Муратов*. Также в перечне комик Руслан Белый*, сказано в сообщении на сайте ведомства.

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Всего министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов девять человек и одну организацию.  Кроме главреда "Новой газеты" Муратова* и Белого*, в перечне Вачагаев*, Карпов*, Катаев*, Радзинский*, Резник* и Сонин*.

В сообщении указано, что в реестр добавлено антивоенное этническое движение "Новая Тыва" (New Tuva)**. Что касается Муратова, то, по данным Минюста, он принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов. Также журналист использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России, передает "Интерфакс".

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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