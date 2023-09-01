Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Об этом сообщили в Минобороны

Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом в пятницу в Телеграм-канале сообщило Минобороны России.

"Первого сентября около 21:15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее украинский дрон сбили в Воскресенском районе Московской области. Руководитель городского округа Алексей Малкин рассказал, что в подмосковном Воскресенске разрушений и пострадавших нет.

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