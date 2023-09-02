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Путин посетил родину своих предков

10:36
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Президент заехал в село Тургиново

Владимир Путин посетил места, в которых жили его предки. Накануне вечером после проведения открытого урока для школьников президент заехал в село Тургиново Тверской области.
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Именно здесь жили несколько поколений его семьи. На сельском кладбище похоронена бабушка, а в местной церкви крестили родителей главы государства, сообщает "ТВ Центр".

Жители встретили президентский кортеж радостной овацией. Владимир Путин вышел из машины и долго общался с окружившими его людьми. Он рассказал о посещении новой сельской школы и пообещал помочь направить в Тургиново необходимых специалистов.

О своих предках, которые жили на тверской земле, президент рассказал накануне во время встречи со школьниками в подмосковной мастерской управления "Сенеж".

Дед главы государства был крестьянином и при этом человеком глубокой внутренней культуры. Он писал замечательные письма своему сыну, в которых обращался к нему на "вы".

Рассказал Путин и о последних словах своей бабушки. Умирая от немецкой пули на руках у горячо любимого супруга, она просила его не плакать.

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