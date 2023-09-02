Бойцы Росгвардии встречают свой праздник на боевых позициях

Они выполняют важные задачи в зоне СВО

Сегодня День Российской гвардии. Расчёты РСЗО "Торнадо-С" бригады Западного военного округа встречают его на боевых позициях.

Несмотря на то, что разведка доложила об отсутствии вражеских дронов в данном квадрате, задействована одна установка, так проще уходить от ответного огня. Вражеская цель движущаяся и срочная. Ещё несколько минут и она поражена.

"Торнадо-С" может эффективно работать как управляемыми, так и неуправляемыми ракетами по командным пунктам, крупным опорникам, складам ГСМ, местам выгрузки боеприпасов и скоплению живой силы ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

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