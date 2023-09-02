ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бойцы Росгвардии встречают свой праздник на боевых позициях

10:39
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Они выполняют важные задачи в зоне СВО

Сегодня День Российской гвардии. Расчёты РСЗО "Торнадо-С" бригады Западного военного округа встречают его на боевых позициях.

Несмотря на то, что разведка доложила об отсутствии вражеских дронов в данном квадрате, задействована одна установка, так проще уходить от ответного огня. Вражеская цель движущаяся и срочная. Ещё несколько минут и она поражена.

"Торнадо-С" может эффективно работать как управляемыми, так и неуправляемыми ракетами по командным пунктам, крупным опорникам, складам ГСМ, местам выгрузки боеприпасов и скоплению живой силы ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
РСЗО "Торнадо-С" ВС России
РСЗО "Торнадо-С" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.