Минобороны показало работу экипажей танков "Прорыв"

Противник несёт большие потери из-за работы наших танкистов
В зоне СВО сражаются гвардейцы-десантники знаменитой Тульской дивизии. Минобороны опубликовало кадры работы танковых экипажей Т-90М "Прорыв" на северском направлении.
Линия боевого соприкосновения проходит там между двумя высотами. На противоположной стороне - враг. Танкисты стараются подойти на максимально близкое расстояние.
В этот раз "Прорывы" били прямой наводкой. Неприятель понёс большие потери и отказался от атаки на наши позиции, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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