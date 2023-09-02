Минобороны показало работу экипажей танков "Прорыв"

Противник несёт большие потери из-за работы наших танкистов

В зоне СВО сражаются гвардейцы-десантники знаменитой Тульской дивизии. Минобороны опубликовало кадры работы танковых экипажей Т-90М "Прорыв" на северском направлении.

Линия боевого соприкосновения проходит там между двумя высотами. На противоположной стороне - враг. Танкисты стараются подойти на максимально близкое расстояние.

В этот раз "Прорывы" били прямой наводкой. Неприятель понёс большие потери и отказался от атаки на наши позиции, сообщает "ТВ Центр".

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