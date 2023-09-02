ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лучшие бойцы получили награды на передовой

11:10
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Они сражаются за мир в Донбассе

Прямо на передовой государственные награды получили военнослужащие группировки "Днепр", отличившиеся на херсонском направлении.

Медали "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали "За боевые отличия" вручил офицерам и солдатам заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Он поблагодарил бойцов за мужество и стойкость и назвал их лучшими защитниками Отечества, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Награждение военнослужащих на передовой
Награждение военнослужащих на передовой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.