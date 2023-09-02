Лучшие бойцы получили награды на передовой

Они сражаются за мир в Донбассе

Прямо на передовой государственные награды получили военнослужащие группировки "Днепр", отличившиеся на херсонском направлении.

Медали "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали "За боевые отличия" вручил офицерам и солдатам заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Он поблагодарил бойцов за мужество и стойкость и назвал их лучшими защитниками Отечества, сообщает "ТВ Центр".

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