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Сербы вышли на митинг в поддержку России

10:20
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Он прошёл в Сараево

Массовый митинг в поддержку Москвы и Белграда состоялся в столице Боснии и Герцеговины. Местные сербы вышли на улицы Сараево с российскими флагами и портретами Владимира Путина.

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Манифестанты потребовали от властей возобновить полноценное сотрудничество с Москвой и Белградом на государственном уровне и не мешать самоопределению Республики Сербской - регион стремится к полной автономии в принятии решений, а в перспективе - к отделению от Боснии.

Однако власти страны обвиняют главу местных сербов Милорада Додика в подрыве конституционного порядка. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает "ТВ Центр".

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