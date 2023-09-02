Сербы вышли на митинг в поддержку России

Он прошёл в Сараево

Массовый митинг в поддержку Москвы и Белграда состоялся в столице Боснии и Герцеговины. Местные сербы вышли на улицы Сараево с российскими флагами и портретами Владимира Путина.

Манифестанты потребовали от властей возобновить полноценное сотрудничество с Москвой и Белградом на государственном уровне и не мешать самоопределению Республики Сербской - регион стремится к полной автономии в принятии решений, а в перспективе - к отделению от Боснии.

Однако власти страны обвиняют главу местных сербов Милорада Додика в подрыве конституционного порядка. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает "ТВ Центр".

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