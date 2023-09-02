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КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря

10:50
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Число ракет не называется

КНДР произвела новый пуск нескольких крылатых ракет в направлении Жёлтого моря. Об этом сообщили в Южной Корее. В Пхеньяне новость пока не комментируют.

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Число ракет и параметры их полёта также не сообщаются. В Сеуле полагают, что поводом для очередных испытаний стали прошедшие совместные учения Южной Кореи и США.

КНДР традиционно реагирует на подобные манёвры акциями устрашения. В минувшую среду Пхеньян провел пуски двух баллистических ракет как имитацию ядерного удара по стратегическим объектам на территории южного соседа, сообщает "ТВ Центр".

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