Стюардесса спасла младенца на рейсе Москва-Сочи

Ребёнок внезапно перестал дышать

Время шло на секунды. Стюардессы рейса Москва - Сочи спасли двухнедельного младенца, у которого в полёте внезапно остановилось дыхание. Среди пассажиров медиков не оказалось, и на помощь пришли бортпроводницы. После посадки новорождённого доставили в больницу, сейчас жизни ребёнка ничто не угрожает, сообщает "ТВ Центр".

Борт следовал привычным маршрутом и вот-вот должен был приземлиться. Но в какой-то момент в салоне раздались крики о помощи. Один из пассажиров – младенец, которому было всего 13 дней - внезапно перестал подавать признаки жизни. Его мама умоляла помочь. Бортпроводница Людмила Лелюк среагировала моментально.

"Мы увидели ужасающую картину: ребёнок стал покрываться синюшными пятнами и перестал дышать. В этот момент я приняла очень серьёзное решение сделать сердечно-лёгочную реанимацию ребёнка", - рассказала Людмила Лелюк.

В это время старшая бортпроводница доложила о нештатной ситуации командиру судна и попыталась найти врача. Среди пассажиров медиков не оказалось. Пилоты, в свою очередь, связались с диспетчерами и запросили разрешение спрямить курс, то есть как можно скорее зайти на посадку. Тем временем в салоне боролись за жизнь новорождённого. Ребёнок не дышал уже несколько минут. Но вскоре наконец издал вздох.

Оставшееся время до аэропорта Людмила не отходила от спасенного младенца. К лицу ребёнка приложили кислородную маску и контролировали дыхание. На земле самолёт уже встречали медики.

Другая стюардесса Анастасия Калитенко в авиации более 20 лет, но говорит, что с таким столкнулась впервые. Однако благодаря накопленному опыту и регулярной переэкзаменации экипаж действовал безупречно. Каждые два года бортпроводники подтверждают свои знания по медицинской подготовке.

Бортпроводников, спасших жизнь младенца во время полёта, представят к государственным наградам. За проявленный героизм лётный состав также получит почётный корпоративный знак "Отличник "Аэрофлота".

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"