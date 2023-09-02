Стали известны имена новых героев спецоперации

Младший сержант Михиевич обнаружил украинских диверсантов

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии лейтенант Роман Аксёнов со штурмовой группой морской пехоты подвергся атаке украинских боевиков с замаскированных позиций.

Несмотря на массированный удар неприятеля, бойцы сумели точными выстрелами уничтожить огневую точку противника и выбить радикалов с занимаемых рубежей. Врагу был нанесён значительный урон. Потерь в нашем подразделении нет.

Младший сержант Илья Михиевич во время дежурства на наблюдательном пункте с помощью прибора ночного видения обнаружил украинских диверсантов, которые скрытно подбирались к нашим позициям. Передав сведения, Илья корректировал огонь артиллерии. Группа националистов была полностью ликвидирована, сообщает "ТВ Центр".

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