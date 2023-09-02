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США передадут Украине запрещённое оружие

10:11
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Оно будет уничтожено российскими военными

США впервые включат снаряды с обеднённым ураном в новый пакет помощи Киеву. Они предназначены для танков Abrams, которые поступят на Украину в ближайшие недели, сообщает агентство "Рейтер".

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В новый транш, о котором Вашингтон планирует объявить уже через несколько дней, войдут вооружения на сумму до 375 миллионов долларов. Пока окончательный список не утверждён.

В Москве не раз заявляли, что все виды вооружений и техники, передаваемые странами Запада киевскому режиму являются законными целями для российских военных.   

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