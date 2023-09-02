Собянин оценил подготовку Москвы к отопительному сезону

Город встретит холода во всеоружии

Жилые дома и социальные объекты Москвы готовы к отопительному периоду. Все работы выполнены в срок, об этом сообщили в департаменте ЖКХ столицы. Заслуги сотрудников коммунальной отрасли отметил мэр Сергей Собянин и подвёл итоги реализации программы развития городской среды.

Отопление зимой, электроэнергия, горячая вода и газ в доме, - всё то, без чего ни один житель мегаполиса не представляет свой быт, сфера ответственности Комплекса городского хозяйства. К первому дню календарной осени объекты и системы ЖКХ готовы к наступлению холодов. Проделанную работу отметил мэр Москвы. Сергей Собянин также подвёл итоги реализации программы развития городской среды.

Все годы, которые мы с вами работали, мы работали на то, чтобы пространство за дверями нашего дома, нашей квартиры, стало общим нашим пространством, нашим домом. Мы занимались большой работой по благоустройству улиц, парков, скверов, пойм рек. Были построены первоклассные парки, набережные, первоклассные объекты благоустройства. Обустроили тысячи дворов. Это большая, огромная работа, которую невозможно сделать, не вкладывая в неё душу. То, что делает Комплекс городского хозяйства, я считаю, делает с душой. За это отдельное вам спасибо!

Подготовка города к осенне-зимнему периоду начинается в мае и проходит на всех объектах инфраструктуры. Насосно-перекачивающие станции - важное звено в системе теплоснабжения. Они предназначены для поддержания необходимого режима в тепломагистралях. НПС "Бирюлево-Борисовская" три года назад прошла комплексную модернизацию. И хотя автоматика позволяет работать практически в автономном режиме, нынешним летом здесь тоже было много работы, сообщает "ТВ Центр".

Лето - горячая пора и на ТЭЦ. Колоссальные работы проведены в котельных и на энергоблоках. Проверена автоматика, резервное оборудования, прошёл переобучение персонал. Есть запасы мазута и дизельного топлива.

"Мы провели необходимые испытания оборудования. Оборудование нас не подвело. Всё испытание повышенными нагрузками выдержало, поэтому мы в нём уверены", - сказал директор ТЭЦ-16 Сергей Гущин.

Газорегуляторные пункты работают в автоматическом режиме. Сотрудники проверяют системы, узлы и параметры - в целях профилактики. За летний период специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности свыше 74 тысячи зданий. Это - жилые дома и социальные объекты, административные и нежилые помещения. Запланированные работы завершены в соответствии с графиком - к 1 сентября.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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