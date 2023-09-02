Более 4 тысяч первокурсников посвятили в студенты Сеченовского университета

Церемония прошла в концертном зале "Москва"

Более четырёх тысяч первокурсников прошли посвящение в студенты Сеченовского университета - старейшего медицинского вуза страны. Торжественная церемония состоялась на сцене концертного зала "Москва".

Напутственные слова будущим медикам произнёс министр здравоохранения Михаил Мурашко и ректор университета Пётр Глыбочко, сообщает "ТВ Центр".

В этом году учебное заведение отмечает 265-летие. На базе вуза открыли пять новых программ, в том числе, уникальный профиль "медицинский инженер".

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