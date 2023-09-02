Республиканцы задумали отправить Байдена в отставку

Это может произойти до окончания его президентского срока

Над головой президента США Джо Байдена всё сильнее сгущаются тучи - в Конгрессе готовы начать процедуру импичмента. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и призвал провести голосование для запуска процедуры.

Одна из причин – коррупционный скандал вокруг сына действующего президента Хантера Байдена. В Белом доме уже собрали внушительную команду юристов для выработки линии поведения на случай объявления импичмента Байдену.

Тем временем стало известно, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут снаряды с обеднённым ураном. Об этом сообщает агентство "Рейтер". На фоне растущих потерь ВСУ Вашингтон не брезгует ничем. Обо всём по порядку - Анна Пешехонова (смотрите видео).

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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