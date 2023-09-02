Депутат Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии из-за болезни

Он находится в больнице

Депутат Госдумы Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

"Сегодня я – в больнице, с осложнениями после июльской операции. Как только встану на ноги, вернусь в работу. А наша команда и сейчас её продолжает", - написал Сокол.

Глава Хакасии Валентин Коновалов пожелал Соколу скорейшего выздоровления.

В июле Сокол был экстренно госпитализирован с осложнением перитонита, ему сделали операцию. На этой неделе депутат снова попал в больницу. Несколько дней он находился в реанимации, его состояние – тяжёлое.

В единый день голосования 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета республики. Кроме Сокола, представляющего партию "Единая Россия", кандидатами на пост главы региона зарегистрированы действующий глава Хакасии – член КПРФ Валентин Коновалов, депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов от ЛДПР и гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин от партии "Коммунисты России".

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