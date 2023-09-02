Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савёловский и Хорошёвский

В них проживают около 180 тысяч человек

В трёх московских районах Беговом, Савёловском и Хорошёвском проживают 178 тысяч москвичей. О их развитии подробно рассказал в своём блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что транспортный каркас эти районов значительно укрепился. К трём веткам метро добавились Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо. У жителей теперь есть новые варианты поездок по городу и удобные пересадки на другие ветки метро.

Говоря о развитии и модернизации социальных объектов, Собянин напомнил, что в 2015 году была начата комплексная модернизация Боткинской больницы. На её территории появились новые корпуса, в том числе заработал крупнейший в Европе Медицинский симуляционный центр. В этом году откроется флагманский центр Боткинской больницы.

Образовательную систему районов пополнили два детских сада и три школы, колледж автомобильного транспорта. Заработали Центр московского долголетия и ресурсный центр "Мосволонтёр", обновлён Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице.

При реконструкции Центрального московского ипподрома решено возродить его как уникальный спортивный и досуговый центр. В программу реновации в трёх районах включено 14 домов, в которых проживает более двух с поливной тысяч москвичей. Также реконструируются заброшенные промзоны.

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