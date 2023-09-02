ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савёловский и Хорошёвский

13:12
  • суббота
  • 02 сентября 2023

В них проживают около 180 тысяч человек

В трёх московских районах Беговом, Савёловском и Хорошёвском проживают 178 тысяч москвичей. О их развитии подробно рассказал в своём блоге Сергей Собянин.
Собянин оценил подготовку Москвы к отопительному сезону

Мэр отметил, что транспортный каркас эти районов значительно укрепился. К трём веткам метро добавились Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо. У жителей теперь есть новые варианты поездок по городу и удобные пересадки на другие ветки метро.

Говоря о развитии и модернизации социальных объектов, Собянин напомнил, что в 2015 году была начата комплексная модернизация Боткинской больницы. На её территории появились новые корпуса, в том числе заработал крупнейший в Европе Медицинский симуляционный центр. В этом году откроется флагманский центр Боткинской больницы.

Образовательную систему районов пополнили два детских сада и три школы, колледж автомобильного транспорта. Заработали Центр московского долголетия и ресурсный центр "Мосволонтёр", обновлён Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице.

При реконструкции Центрального московского ипподрома решено возродить его как уникальный спортивный и досуговый центр. В программу реновации в трёх районах включено 14 домов, в которых проживает более двух с поливной тысяч москвичей. Также реконструируются заброшенные промзоны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.