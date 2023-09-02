Собянин объявил об открытии ледового дворца "Крылатское" после обновления

В 2020 году здесь оборудовали ковид-госпиталь

В ледовом дворце "Крылатское" снова тренируются спортсмены. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что три года назад дворец переоборудовали под временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. В этом году спортивный объект привели в порядок: там демонтировали медицинскую технику, запустили систему заморозки льда, выполнили отделочные работы и благоустроили территорию вокруг дворца.

Как и прежде, во дворце будут проходить занятия по хоккею с мячом, фигурному катанию, конькобежному и бильярдному спорту. В выходные дни москвичи и гости столицы смогут покататься во дворце на коньках.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"