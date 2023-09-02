ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин пригласил на уникальные экскурсии во флагманский центр ГКБ имени Филатова

15:26
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Ученики медицинских классов уже побывали в центре

Сергей Собянин пригласил всех желающих на экскурсии во флагманский центр Филатовской больницы. Мэр отметил, что гостей ждёт уникальная возможность увидеть высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию, противошоковые залы, а также вертолёт санавиации и машины скорой помощи.

На первой экскурсии в больнице уже побывали ученики медицинских классов. Они погрузились в профессию и больше узнали о возможностях московского здравоохранения.

Флагманский центр Филатовской больницы со временем станет третьим открытым в столице центром для оказания экстренной помощи. Он будет работать по новому стандарту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Экскурсия в новый флагманский центр больницы №15 имени Филатова
Экскурсия в новый флагманский центр больницы №15 имени Филатова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.