Собянин пригласил на уникальные экскурсии во флагманский центр ГКБ имени Филатова

Ученики медицинских классов уже побывали в центре

Сергей Собянин пригласил всех желающих на экскурсии во флагманский центр Филатовской больницы. Мэр отметил, что гостей ждёт уникальная возможность увидеть высокотехнологичную гибридную операционную, реанимацию, противошоковые залы, а также вертолёт санавиации и машины скорой помощи.

На первой экскурсии в больнице уже побывали ученики медицинских классов. Они погрузились в профессию и больше узнали о возможностях московского здравоохранения.

Флагманский центр Филатовской больницы со временем станет третьим открытым в столице центром для оказания экстренной помощи. Он будет работать по новому стандарту.

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