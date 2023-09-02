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Актёр Алексей Янин умер в 40 лет

13:30
  • суббота
  • 02 сентября 2023

В 2015 году он перенёс инсульт

Умер актер Алексей Янин. Ему было 40 лет, сообщается на сайте РАМТ.

В 2015 году Янин перенёс инсульт и все эти годы боролся с его последствиями – у него фактически пропали речь и память. У артиста остались сын Андрей и жена Дарья Клюшникова.

Янин сыграл несколько ролей на сцене РАМТа. Также широкому зрителю знакомы его работы в фильмах и сериалах "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".

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