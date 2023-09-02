На севере Москвы появится храм в честь Фёдора Ушакова

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На севере Москвы возводят храм в честь Святого праведного воина - легендарного адмирала Фёдора Ушакова. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сейчас завершаются работы по нулевому циклу строительства. Настоятель храма ранее служил в церкви при академии МЧС и был духовным наставником спасателей и курсантов.

На территории нового комплекса планируют открыть представительство Среднеазиатской митрополии, сообщает "ТВ Центр".

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