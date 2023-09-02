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В Кремле раскрыли детали поездки Путина на родину предков

14:46
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Президент пообщался с местными жителями

Владимир Путин посетил на родине своих предков школу и культурно-досуговый центр. Вечером 1 сентября президент побывал в селе Тургиново Тверской области. Именно здесь жили несколько поколений его семьи. На сельском кладбище похоронена бабушка, а в местной церкви крестили родителей главы государства
Путин посетил родину своих предков

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин поблагодарил строителей и губернатора региона Игоря Руденю за выполнение работ в сжатые сроки. Президент побывал в новой школе и пообщался с учителями. Потом Путин осмотрел новый культурно-досуговый центр Тургиновский.

Перед отъездом президент пообщался с жителями села, которые вышли на улицу его поприветствовать, сообщил пресс-секретарь. Подробнее о том, как президент провёл День знаний – в сюжете Кирилла Парменова (смотрите видео).

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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