Треть посёлка осталась без света

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его информации, зафиксировано семь миномётных прилётов, в результате которых повреждены два дома и линия электропередачи. Треть посёлка осталась без света.

Ранее утром 2 сентября обстрелу подверглась древня Успеновка. Там от взрывной волны пострадала женщина, в одном доме выбиты стёкла.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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