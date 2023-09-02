Мирный житель погиб во время обстрела Белгородской области

Ещё двое получили ранения

Во время обстрела посёлка Уразово в Белгородской области погиб мирный житель. Один из снарядов попал в частный жилой дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, ещё двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое. При обстреле повреждены 20 домов.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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