Силы ПВО России сбили за сутки 25 беспилотников

И два снаряда HIMARS

За сутки в зоне спецоперации уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных американских снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

На донецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки, а подразделения "Южной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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