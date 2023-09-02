Собянин сообщил о высокой популярности БКЛ в первые полгода работы

100 тысяч пассажиров БКЛ - это люди, которые раньше не пользовались метро

За полгода по Большой кольцевой линии метро совершено 156 миллионов поездок. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что запуск самого длинного метрокольца в мире стало историческим событием для столицы. Улучшилась транспортная доступность многих районов, которые стали привлекательнее для жизни и бизнеса. Кроме того, существенно разгрузились другие линии метро.

Собянин привёл такую статистику: примерно 100 тысяч пассажиров БКЛ - это люди, которые раньше не пользовались метро. Мэр выразил уверенность в том, что БКЛ и дальше будет пользоваться популярностью у москвичей.

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