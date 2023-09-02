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Опытный образец импортозамещённого SJ-100 совершил второй полёт

16:28
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Он продолжался 75 минут

Опытный образец импортозамещённого самолёта SJ-100 совершил второй полёт. Как говорится в сообщении ОАК, второй полёт был дольше первого – лайнер провёл в воздухе 75 минут и поднялся на высоту в 6 000 метров.

Во время пробного полёта экипаж выполнил уборку шасси, проверил работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине, а также работу противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрёстного питания.

На этой неделе SJ-100 совершил первый полёт. Он продолжался 54 минуты. SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолёт, новая версия Sukhoi Superjet-100. В лайнере максимально замещены импортные детали.

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