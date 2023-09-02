В Москве впервые за 18 лет замечен урагус

Его видели в парке "Москворецкий"

Впервые за 18 лет в Москве замечена редкая птица – урагус сибирский. Его видели в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщается на сайте мэрии. Урагус сидел среди берёз и кустарников. Последний раз редкая птица была замечена в Москве в 2005 году.

Урагус ещё называют длиннохвостой чечевицей. Это – небольшая певчая птица семейства вьюрковых. За счёт своего длинного хвоста она выглядит немного крупнее воробья.

Урагус обитает на большей территории Азии, Центральной и Восточной Японии, в Китае, Монголии, Корее, Казахстане, Кыргызстане. В России распространен от Юга Сибири до Юго-Восточной Азии.

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