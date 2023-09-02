ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики назвали дату окончания климатического лета в Москве

19:43
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Осень скоро вступит в свои права

На следующей неделе в Москву придёт климатическая осень. Период аномального летнего тепла заканчивается.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 7 сентября лето в столичном регионе передаст права осени. Ночью похолодает до 6-11 градусов, а днём воздух не прогреется выше 12-17 градусов.

В последующие дни столбики термометров опустятся ещё ниже, но традиционно в середине или в конце сентября придёт бабье лето.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Осень в столице
Осень в столице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.