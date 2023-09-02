Синоптики назвали дату окончания климатического лета в Москве

Осень скоро вступит в свои права

На следующей неделе в Москву придёт климатическая осень. Период аномального летнего тепла заканчивается.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 7 сентября лето в столичном регионе передаст права осени. Ночью похолодает до 6-11 градусов, а днём воздух не прогреется выше 12-17 градусов.

В последующие дни столбики термометров опустятся ещё ниже, но традиционно в середине или в конце сентября придёт бабье лето.

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