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Ахеджакову проверят по статье о дискредитации армии

18:40
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Этим займётся МВД России

МВД проверяет Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии. Поводом стало появление актрисы с украинским флагом на сцене в немецком Бремене, сообщает ТАСС.

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Сама народная артистка России в беседе с "Газетой.ru" сказала, что флаг ей дал некий провокатор во время выхода на поклоны. Она подумала, что это простой шарфик.

Статьи о дискредитации в КоАП и УК предусматривают наказание от штрафа до 100 тысяч рублей до лишения свободы до семи лет.

Ахеджаковой 85 лет. Популярность принесли ей роли в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Небеса обетованные".

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