Дожди почти прекратились

Приморье приходит в себя после мощных ливней. Дожди начали ослабевать. За сутки большая вода ушла из более 350-ти домохозяйств, такие данные приводит МЧС. Однако в зоне подтоплений ещё находятся 24 населённых пункта. Под водой пока остаются и 14 участков дорог.

В Хасанском округе объявлен режим ЧС - здесь удар стихии был самым разрушительным. В селе Барабаш за сутки выпало 206 миллиметров осадков. Деревни до сих пор отрезаны от транспортного сообщения.

Спасатели организовывают лодочные переправы, помогают жителям продуктами и медикаментами. Авиацией доставлено уже порядка полутора тонн гуманитарной помощи, сообщает "ТВ Центр".

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