ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Приморье приходит в себя после мощных ливней

18:58
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Дожди почти прекратились

Приморье приходит в себя после мощных ливней. Дожди начали ослабевать. За сутки большая вода ушла из более 350-ти домохозяйств, такие данные приводит МЧС. Однако в зоне подтоплений ещё находятся 24 населённых пункта. Под водой пока остаются и 14 участков дорог.

В Хасанском округе объявлен режим ЧС - здесь удар стихии был самым разрушительным. В селе Барабаш за сутки выпало 206 миллиметров осадков. Деревни до сих пор отрезаны от транспортного сообщения.

Спасатели организовывают лодочные переправы, помогают жителям продуктами и медикаментами. Авиацией доставлено уже порядка полутора тонн гуманитарной помощи, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Доставка питьевой воды в один из районов пострадавшем от наводнения
Доставка питьевой воды в один из районов пострадавшем от наводнения
Наводнение в Приморье
Наводнение в Приморье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.