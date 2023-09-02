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Жена актёра Янина назвала информацию о его смерти ошибкой

21:39
  • суббота
  • 02 сентября 2023

Он жив, но находится в коме

Актёр Алексей Янин жив. Он находится в коме в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила его супруга Дарья, пишет "Комсомольская правда".

"Это просто крик души. С нашей семьей произошла чудовищная жестокая ситуация. Леша жив, находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Он в коме", - написала она в соцсети.

Янин сейчас находится в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Именно там, по словам Дарьи, родным по ошибке сообщили о смерти актёра.

Днём 2 сентября на сайте РАМТа, где играл Янин, появилась информация о его смерти. 

В 2015 году Янин перенёс инсульт и все эти годы борется с его последствиями. После болезни у него фактически пропали речь и память. Сейчас актёру 40 лет.

Янин сыграл несколько ролей на сцене РАМТа. Также широкому зрителю знакомы его работы в фильмах и сериалах "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты".

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Алексей Янин
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