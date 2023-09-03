Минобороны показало работу разведчиков в районе Артёмовска

Они выполняют важные задачи

Минобороны опубликовало кадры боевой работы разведподразделений ВДВ на подступах к Артёмовску. Российские десантники продолжают уверено держать оборону и не допускать украинских диверсантов в ближайшие населённые пункты.

Наши бойцы корректируют огонь артиллерии; при помощи беспилотников и других средств наблюдения передают координаты противника на пункт управления. Точными ударами из орудий, миномётов и ПТУРов десантники уничтожают неонацистов ещё на дальних подступах к нашим передовым рубежам, сообщает "ТВ Центр".

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