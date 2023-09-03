Появились кадры ювелирной работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Они наносят удары по позициям противника

Минобороны показало ювелирную работу штурмовиков Су-25 российских ВКС. Экипажи "Грачей" нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике украинских вооружённых формирований, сообщает "ТВ Центр".

Пуски выполнялись парами с малых высот. Уничтожены замаскированные укреплённые боевые позиции и бронемашины ВСУ. Выполнив задачу, лётчики вернулись на аэродром базирования, и техники тут же приступили к подготовке машин для новых боевых вылетов.

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